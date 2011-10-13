Фотогалерея на DLE

Нужно в сайт, сделанный на DLE добавить фотогалерею с альбомами. Галлерея должна подходить под фон сайта и выглядеть следующим образом: название альбома + картинка альбома. Ссылка на альбом должна идти с картинки и вести на фото, которые будут увеличиваться при нажатии. Лишние элементы типа комментариев или чужых копирайтов не приемлемы.

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