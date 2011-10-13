Круг задач – создание страниц сайта в соответствии со спецификацией. Разработка в команде. Краткое описание сути проекта здесь: https://docs.google.com/document/d/1tM2Q9WrXmP2W8Fxsr-hPN8478gYvJlTO9jqgTNe1SLM/edit?pli=1 Схема работы: 1. Подготовка а) Выдаются ...
Фотогалерея на DLE
Нужно в сайт, сделанный на DLE добавить фотогалерею с альбомами. Галлерея должна подходить под фон сайта и выглядеть следующим образом: название альбома + картинка альбома. Ссылка на альбом должна идти с картинки и вести на фото, которые будут увеличиваться при нажатии. Лишние элементы типа комментариев или чужых копирайтов не приемлемы.
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