Игра "Одевалка для девочек"

Есть магазин, продающий одежду (торговая площадь с кучей небольших бутиков). Для него нужна игра - одевалка модели для девочек. Стандартная такая одевалка с одной особенностью: одежда должна подгружаться с сервера. Вся одежда разбита по папкам. У одежды есть фотка, описание и, скорее всего, магазин, где она продается.

Нужно разработать клиентскую часть этой одевалки на flash. Для серверной части у нас свой программист.

Макеты игры и одежды мы берем на себя (их пока нет, поэтому показывать нечего).

Интересует стоимость и сроки разработки (вилка цен). Плюсом будут готовые решения, которые просто заточим под наши нужды.

P.S. Если считаете, что flash не самый идеальный вариант, то просьба написать в личку с аргументацией. Flash - не панацея, рассмотрим любые другие варианты. Главное - кроссбраузерность.