Здравствуйте! Возникла потребность в доработке модуля импорт/экспорт (http://opencartforum.ru/files/file/21-importexport/), а именно прикрутить модуль дополнительные поля (http://opencartforum.ru/files/file/69-webme-additionalfields-free/)! Т.е необходим экспорт и импорт доп. полей, т.к как заполнять вручную долго! Жду Ваших предложений, а также ...
Игра "Одевалка для девочек"
Есть магазин, продающий одежду (торговая площадь с кучей небольших бутиков). Для него нужна игра - одевалка модели для девочек. Стандартная такая одевалка с одной особенностью: одежда должна подгружаться с сервера. Вся одежда разбита по папкам. У одежды есть фотка, описание и, скорее всего, магазин, где она продается.
Нужно разработать клиентскую часть этой одевалки на flash. Для серверной части у нас свой программист.
Макеты игры и одежды мы берем на себя (их пока нет, поэтому показывать нечего).
Интересует стоимость и сроки разработки (вилка цен). Плюсом будут готовые решения, которые просто заточим под наши нужды.
P.S. Если считаете, что flash не самый идеальный вариант, то просьба написать в личку с аргументацией. Flash - не панацея, рассмотрим любые другие варианты. Главное - кроссбраузерность.
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