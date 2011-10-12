Скрипт замены символов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок202 просмотра

Есть VBS скрипт который в начало txt файлов из указанного каталога вставляет заданный текст. Этот текст добавляется в первую строку и содержит название изображения 1.jpg. Каждый файл имеет числовое наименование вида 1.txt, 2.txt, 3.txt и так далее.

Необходим небольшой скрипт, который бы вместо 1.jpg вставлял имя файла. Тоесть 1.jpg, который находится в 34.txt, переписывался на 34.jpg. Таких файлов очень много, поэтому скрипт должен проделать эту операцию со всеми txt из указанного каталога.

К сожалению с дочками миллионеров не знаком, поэтому основной приоритет - цена.

14 лет назад
Vador
Вадим 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

aodelly
52 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$10
5 дней
Работа выполнена качественно и в срок. Функционал достигнут согласно указанному заданию. На выходе получил готовый exe-шник с удобным и понятным интерфейсом. Очень доволен результатом, рекомендую как ответственного исполнителя.
Работа была без задержек протестирована и оплачена. Дополнительные функции были оплачены отдельно. Возникшие вопросы были урегулированы оптимальным образом. Буду рад продолжению сотрудничества.

Заявки фрилансеров

aodelly
52 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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