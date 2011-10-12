Скрипт замены символов

Есть VBS скрипт который в начало txt файлов из указанного каталога вставляет заданный текст. Этот текст добавляется в первую строку и содержит название изображения 1.jpg. Каждый файл имеет числовое наименование вида 1.txt, 2.txt, 3.txt и так далее.

Необходим небольшой скрипт, который бы вместо 1.jpg вставлял имя файла. Тоесть 1.jpg, который находится в 34.txt, переписывался на 34.jpg. Таких файлов очень много, поэтому скрипт должен проделать эту операцию со всеми txt из указанного каталога.

К сожалению с дочками миллионеров не знаком, поэтому основной приоритет - цена.