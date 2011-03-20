aodelly

Александр aodelly

 
50 летУкраина/Одесса
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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Отзывы заказчиков
ukon
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Приложения для анализа содержимого сайта.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
esupport
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Нужно решение под MS Word
Отличный программист Сделал все то, что я хотел
Серьёзный заказчик. Работа была полностью оплачена предварительно, хотя это не требовалось. Обсуждение проходило конструктивно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Vador
Вадим 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Скрипт замены символов
Работа выполнена качественно и в срок. Функционал достигнут согласно указанному заданию. На выходе получил готовый exe-шник с удобным и понятным интерфейсом. Очень доволен результатом, рекомендую как ответственного исполнителя.
Работа была без задержек протестирована и оплачена. Дополнительные функции были оплачены отдельно. Возникшие вопросы были урегулированы оптимальным образом. Буду рад продолжению сотрудничества.
Ответный отзыв
karyioto
Андрей 
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Сравнение двух текстовых списков (Excel)
Работать с Александром, очень приятно. Грамотный профессиональный исполнитель. Еще на стадии выбора участников проекта, предложил без оплаты готовое решение в демо-версии. Без длительных пояснений задачи выполнил всё, что мне было необходимо. После предоставления рабочей версии, быстро и оперативно выполнял четыре раза!!! доработки по моей просьбе. Рекомендую как очень проницательного человека, быстро улавливающего суть задачи и качественного исполнителя в своем деле. Вежлив и корректен.
Андрей чётко ставит задачу и немедленно отвечает на все дополнительные вопросы. В сомнительных ситуациях было легко найти выход, устраивающий обе стороны. Приятно, что человек умеет ценить работу, а попытки предложить наиболее подходящее решения получают дополнительное одобрение в денежном выражении. Рекомендую обратить внимание на такого заказчика.
Ответный отзыв
Прикладное ПО
3 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга