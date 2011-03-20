Работать с Александром, очень приятно. Грамотный профессиональный исполнитель. Еще на стадии выбора участников проекта, предложил без оплаты готовое решение в демо-версии. Без длительных пояснений задачи выполнил всё, что мне было необходимо. После предоставления рабочей версии, быстро и оперативно выполнял четыре раза!!! доработки по моей просьбе. Рекомендую как очень проницательного человека, быстро улавливающего суть задачи и качественного исполнителя в своем деле. Вежлив и корректен.