Портфолио
- Alpari152 просмотра
- Strings Finder170 просмотров
- Video Modes139 просмотров
- Анализатор текстов187 просмотров
- Wipe Disk125 просмотров
- Charles120 просмотров
- IP/MAC Address Tool170 просмотров
- Remote Desktop Sessions141 просмотр
- Google Spider175 просмотров
- Match DB Records193 просмотра
- Text Files Subtractor185 просмотров
- Repair CP146 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
12 лет назад
Отличный программист Сделал все то, что я хотел
Ответный отзыв
Серьёзный заказчик. Работа была полностью оплачена предварительно, хотя это не требовалось. Обсуждение проходило конструктивно. Рекомендую.
$10
10 баллов
12 лет назад
Работа выполнена качественно и в срок. Функционал достигнут согласно указанному заданию. На выходе получил готовый exe-шник с удобным и понятным интерфейсом. Очень доволен результатом, рекомендую как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Работа была без задержек протестирована и оплачена. Дополнительные функции были оплачены отдельно. Возникшие вопросы были урегулированы оптимальным образом. Буду рад продолжению сотрудничества.
$5
10 баллов
13 лет назад
Работать с Александром, очень приятно. Грамотный профессиональный исполнитель. Еще на стадии выбора участников проекта, предложил без оплаты готовое решение в демо-версии. Без длительных пояснений задачи выполнил всё, что мне было необходимо. После предоставления рабочей версии, быстро и оперативно выполнял четыре раза!!! доработки по моей просьбе. Рекомендую как очень проницательного человека, быстро улавливающего суть задачи и качественного исполнителя в своем деле. Вежлив и корректен.
Ответный отзыв
Андрей чётко ставит задачу и немедленно отвечает на все дополнительные вопросы. В сомнительных ситуациях было легко найти выход, устраивающий обе стороны. Приятно, что человек умеет ценить работу, а попытки предложить наиболее подходящее решения получают дополнительное одобрение в денежном выражении. Рекомендую обратить внимание на такого заказчика.
Прикладное ПО
3 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга