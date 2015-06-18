Идея: Средствами WSH, можно реализовать простой тест в виде специально отформатированного текстового файла с вопросами и вариантами ответов. В процессе работы программа на VBScript создаст объект для взаимодействия с данным файлом и COM-объект Internet Explorer. ...
Приложения для анализа содержимого сайта.
Есть конкретный сайт ХХХ.ру. На нем есть форма для ввода значения и кнопка "Отправить". После отправки сайт либо выдает таблицу данных, либо пишет что-то типа "найдено 0".
ЗАДАЧА:
По определнному алгоритму приложение (СТРОГО на Delphi 6.0 или НИЖЕ) генерирует число и отправляет его прямиком в это окошко на сайте. Далее приложение выполняет "захват" сгенерированной сайтом страницы и (в случае, если результат не нулевой) проверяет соответствие данных таблицы с сайта заданному пользователем приложения параметрам. Далее цикл повторяется заново, пока не будет выполнен перебор всех значений (около 10000) параметра.
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