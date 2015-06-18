Приложения для анализа содержимого сайта.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен11 заявок220 просмотров

Есть конкретный сайт ХХХ.ру. На нем есть форма для ввода значения и кнопка "Отправить". После отправки сайт либо выдает таблицу данных, либо пишет что-то типа "найдено 0".

ЗАДАЧА:

По определнному алгоритму приложение (СТРОГО на Delphi 6.0 или НИЖЕ) генерирует число и отправляет его прямиком в это окошко на сайте. Далее приложение выполняет "захват" сгенерированной сайтом страницы и (в случае, если результат не нулевой) проверяет соответствие данных таблицы с сайта заданному пользователем приложения параметрам. Далее цикл повторяется заново, пока не будет выполнен перебор всех значений (около 10000) параметра.

Delphi
14 лет назад
ukon
41 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

aodelly
52 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$50
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

aodelly
52 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад