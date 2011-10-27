Необходимо написать программу, которая по нужному запросу ищет сайты в поисковиках яндекс и гугл, переходит по сайтам из выдачи и ищет нужный код.
Покер и БД. Предложить свое решение и реализовать.
Проект под долговременную совместную работу. ТЗ нет, исполнитель его разработает сам. Есть задача, предложенное Вами решение и будет ТЗ.
Желательно иметь базовые знания в онлайн покере. Если их нет, скачайте offsidebetpoker, зарегестрируйтесь (имя можно соченить) , поиграйте на игровые деньги (ничего с настоящими общего не имеют).
От Вас требуется найти оптимальное решение, написать план его выполнение и реализовать его.
Суть задачи.
Дано:
а) Игрок- человек который является моим клиентом. Игрок играет у себя на компьютере в покер. Добровольно может установить софт, которые Вы напишете. Это не вирус.
б) История раздач записывается у него на компьютере и сохраняется в виде XML файлов. Игрок имеет возможность их отредактировать.
в) Кроме того есть сервисы, которые продают майнинг раздач. Выглядит их товар так http://files.mail.ru/3VLU8H
В майнинг записывается не 100%, а реально процентов 70 раздач, которые были сыграны в покерруме. Отредактировать их игрок не может.
Нужно:
Предоставить мне достоверные данные о тех раздачах, где играл игрок. Если нет возможности отследить все руки, то пусть это будет часть, но чтобы гарантировано это были именно те руки, где игрок уже играл.
У игрока есть мотивация скрывать или изменить некоторые раздачи, где он играл. Брать напрямую XML файлы с его компьютера поэтому проблематично, так как игрок может их отредактировать.
Основная цель.
Найти мне достоверные руки, где игрок гарантировано играл, и выбрать из них те руки, где он пошел в оллин и показать мне ход раздачи.
Продумайте над решением задачи и если появятся вопросы, постарайтесь самими найти ответы на них. О том, что Вы все же не поняли напишите список вопросов на [email protected]
Просьба не писать на мессенджеры (Аська, Скайп) прежде чем Вы не постараетесь разобраться в теме. До четверга я общаться по мессенджеру не смогу.
Оплата зависит от уровня решения, которое вы найдете. Вы получите как фиксированную сумму, так и долю в проекте.
(Будет ли гарантированная защита от фальсификаций или же косвенная, будет программа отслеживать 100% рук или же только часть, насколько легко обойти защитные барьеры программы, насколько точно она будет отслеживать оллины)
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