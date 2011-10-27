сбилдить mozilla firefox под винду из сырцов; быстро, дорого
Программа-поисковик
Необходимо написать программу, которая по нужному запросу ищет сайты в поисковиках яндекс и гугл, переходит по сайтам из выдачи и ищет нужный код.
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