Программа-поисковик

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт7 заявок218 просмотров

Необходимо написать программу, которая по нужному запросу ищет сайты в поисковиках яндекс и гугл, переходит по сайтам из выдачи и ищет нужный код.

14 лет назад
leny1984
Леонид 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров