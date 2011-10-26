Требуется граббер

Добрый вечер!

Нужно собрать с сайтов:

www.nintendo.ru/

ru.playstation.com/

www.xbox.com/ru-RU

Все описания игр и новости на сайт игровая-консоль.рф/

Жду сроки и цены (Кто меньше предложит, к тому больше уклоняюсь)

Принимаю любые языки программирования, можно сделать на веб. можно и прикладной!