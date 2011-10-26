Требуется граббер

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт7 заявок220 просмотров

Добрый вечер!

Нужно собрать с сайтов:

www.nintendo.ru/

ru.playstation.com/

www.xbox.com/ru-RU

Все описания игр и новости на сайт игровая-консоль.рф/

Жду сроки и цены (Кто меньше предложит, к тому больше уклоняюсь)

Принимаю любые языки программирования, можно сделать на веб. можно и прикладной!

14 лет назад
Mixail_fet
Михаил 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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