Разбить один большой *.doc на много маленьких

Есть около 10 файлов MS Word. В них бухгалтерские документы с печатями, для многих фирм. Каждый документ (счета, акты, счета-факитры имеют свой номер). Надо напустить на эти файлы скрипт, который на выходе сделает много доковских файлов, в каждом из которых будет комплект документов (счет, акты, счет-фактура) только для одной фирмы и называться этот файл должен по номеру локумента (счета).

срочность - 1-2 дня.