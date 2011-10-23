Требуется мастер своего дела в scilab/matlab. Буду периодически брать консультации. Укажите ценник за час вашего времени. и примерное время когда вы онлайн: будни и выходные. Заявки скрыты.
Парсинг Adwords с возможностью ручного ввода капчи
Нужна функция парсинга данных с https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal. Нужна возможность задавать ключевое слово (или их массив, там можно вставлять сразу несколько - одно на строку), язык, целевой регион и тип соответствия, учет галочки Показывать только варианты тесно связанные с моим ключевыми словами и галочки Включить варианты для взрослых. Там получается максимум 100 результатов, все нужно возвращать. Возвращается OrderedDict структур из всех значений в таблице Поисковые запросы и Варианты ключевых слов. Ключ OrderedDict - ключевик, значение - структура содержащая числовой показатель уровня конкуренции (если его можно выудить), количество запросов в месяц (по миру), количество запросов за месяц (по целевым регионам).
Язык C# под .NET2
Срок 2 дня. Оплата после тестирования демо приложения, куда можно ввести все параметры фукнции и получить результат. Оплата 20$.
Заявки фрилансеров
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