Парсинг Adwords с возможностью ручного ввода капчи

Нужна функция парсинга данных с https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal. Нужна возможность задавать ключевое слово (или их массив, там можно вставлять сразу несколько - одно на строку), язык, целевой регион и тип соответствия, учет галочки Показывать только варианты тесно связанные с моим ключевыми словами и галочки Включить варианты для взрослых. Там получается максимум 100 результатов, все нужно возвращать. Возвращается OrderedDict структур из всех значений в таблице Поисковые запросы и Варианты ключевых слов. Ключ OrderedDict - ключевик, значение - структура содержащая числовой показатель уровня конкуренции (если его можно выудить), количество запросов в месяц (по миру), количество запросов за месяц (по целевым регионам).

Язык C# под .NET2

Срок 2 дня. Оплата после тестирования демо приложения, куда можно ввести все параметры фукнции и получить результат. Оплата 20$.