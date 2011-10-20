TaskBar, appbar, панель запущенных приложений

Нужно создать клон-аналог ТаскБару от Винды.

НЕ нужна панель быстрого запуска.

Суть:

1) Форма шириной 100% разрешения экрна.

2) слева: кнопка пуск.

2) справа: часы + свои добавления.

3) Между левым пуском и правыми часами - место под кнопки, которые по сути - запущенные приложения.Там и создавать кнопки как у винды.

4) При нажатии на пуск открывается форма-список как у виндового, только список формируется из ярлыков в определенной папке.

5) должно корректно работать на частых изменениях разрешений видео отображения.

Описывать каждый нюанс всего этого процесса думаю не стоит. Это легко годами знаем, что оно и для чего.

Скажу лишь, что это для того, чтобы не использовать стандартный Explorer.exe.

Задание - рабочий код с комментариями на VB.NET ('10)