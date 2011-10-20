Перевести программу с C# на ActionScript

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок106 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Есть программа написанная на C# в консольном режиме, необходимо перевести ее во Flash (ActionScript).

Программа заключается в том, что пользователь должен вводить набор критериев и устанавливать связи между ними и в зависимости от этого программа должна выбирать более значимые и менее (сам алгоритм есть как в программе на C#, так и просто в текстовом виде).

Визуально программа должна после ввода критериев и связей показывать их в виде схемы, а затем показывать конечный результат в виде иерархической схемы (где будет понятно какие из критериев более значимы, а какие менее).

14 лет назад
Besyanka
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка функции передачи bitmap между процессами

    Я только начал изучать Делфи. При написании приложения столкнулся с проблемой передачи битмап между dll(C++) и моей программой (Делфи). Моя нынешняя реализация дает утечку памяти. Задача: подправить мой код или ...

    Delphi
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Мониторинг цен интернет-магазинов

    Нужно разработать программное приложение для мониторинга цен интренет-магазинов. Данный программный средство должно быть универсальным под разное количество товаров и интернет-магазинов, само находить отмеченный товар в сети интерне. Требование: указав ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тулбар для браузеров IE и FF

    Нужен тулбар для браузеров IE и FF. Основные функции тулбара: проигрывание радио, форма для поиска, блоки ссылок. Пример рабочего тулбара с необходимыми функциями: newhit.ourtoolbar.com Пожалуйста напишите ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать программу. Язык любой + API SmartCOM

    $50

    SmartCom программный интерфейс http://www.itinvest.ru/software/smartcom/ Руководство разработчика http://www.itinvest.ru/editorfiles/File/smartcom/SmartCOM_2_0_manual.pdf Пример коннекта с API SmartCOM http://www.itinvest.ru/editorfiles/File/smartcom/TestConnect.zip форум http://www.itinvest.ru/forum/index.php?showforum=26 Т.З. (кратко) Нужно 1-Вход- получать данные от smartcom об открытых позициях ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Распознавание лиц с видео и фото.

    $100

    Есть разработанный на С проект по распознаванию лиц в видеопотоке и с фото. необходимо помочь подставить свои значения и работать с данной программой.плюс перевести на язык делфи.проект с исходником ...

    WordPress
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать программу

    Кто может написать программу,суть которой в том, что бы каждый день после запуска по заданному сценарию обновляла размещенные обьявления на порталах, если возможно старые удаляла и размещала новые. В общем нужен бот. Детально расскажу по ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад