Кто может написать программу,суть которой в том, что бы каждый день после запуска по заданному сценарию обновляла размещенные обьявления на порталах, если возможно старые удаляла и размещала новые. В общем нужен бот. Детально расскажу по ...
Распознавание лиц с видео и фото.
Есть разработанный на С проект по
распознаванию лиц в видеопотоке
и с фото.
необходимо помочь подставить
свои значения и работать с данной
программой.плюс перевести на язык делфи.проект с исходником
находится на странице
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