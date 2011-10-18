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Функция экспорта в InstantCMS на С#
Функции передаются: адрес сайта на InstantCMS (http://www.instantcms.ru/), логин юзера, пароль юзера, Заголовок поста, Анонс поста, Контент поста, ID категории в которую поместить пост. Функция должна залогиниться от админа на сайте и запостить пост в нужную категорию (для последующих постингов желательно хранить куки например в файл session.txt, находящийся в одной папке с приложением, и перелогиниваться если сессия уже закончилась).
Для тестирования функции нужно простенькое демо приложение, куда можно ввести все параметры функции, нажать кнопку Постить и увидеть результат на сайте. Оплату производим только после успешного тестирования демо приложения. Оплата 20$
Язык программирования : C# (.NET 2.0)
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