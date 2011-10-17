Разработка калькулятора расчёта стоимости сруба

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок549 просмотров

Необходима программа-калькулятор с красивым дизайном и интуитивно понятным интерфейсом, обладающая функциями:

- ввод параметров и графическое построение по ним коробки СРУБА (бревенчатого здания прямоугольной формы с дополнительными стенами-перегородками; может быть двух видов рубки: "в лапу" и "в чашу");

- ввод расстояния от места рубки до усадьбы клиента;

- расчёт площади стен сооружения;

- в зависимости от площади стен, толщины бревна и масштабов самого сруба расчёт стоимости сруба;

- расчёт транспортных расходов (зависимость от расстояния до усадьбы заказчика и размеров сруба);

- показ льгот и акций при том или ином варианте заказа;

- обязательное представление калькулятора как на ПК, так и в сети Интернет на сайте.

Буду рад толковым ребятам и девушкам, желающим поэкспериментировать с интересной задачей и выдать эксклюзив.

ВНИМАНИЕ!!! Оплату могу производить только по дебетовой карте Сбербанка или банка ВТБ24!!!

Куда можно посмотреть, прежде чем задавать мне вопросы:

http://www.stroim-dom77.ru/raschet/raschet_stoimosti/

http://www.ugra-srub.ru/raschet-stoimosti-sruba

http://www.ksvdom.ru/srub_r.php

http://www.helpstroi.ru/calculator-bani.php

http://drevograd.ru/calc/

http://www.anipa.lv/calc.exe

http://www.kostroma-nord.ru/index.php?category=2&id=2 !!!!!!!!!!!!!!!!!

http://terem-dom.ru/calc !!!!!!!!!!!!!!!!!

http://www.100srubov.ru/index.php?action=pages&act=view&id=95

http://www.vistadom.ru/calc/calc.php

13 лет назад
eusatenko
Евгений 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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