Доработка программы

Требуется переделать программу для отображения контента на информационных терминалах.

Программа состоит из 2х модулей.

1. Конфигурационный модуль на C#

2. Рабочий модуль на C++ и использует компоненты браузера IE6

Требуется устранить баги в рабочем модуле или переделать компонент ИЕ6 на более поздний или заменить на другой подходящий.

Баги

1. В связи с нестабильной работой программы по выходу из режима ожидания, при длительном простое необходимо изменить работу само-перезагрузки программы на перезагрузку компьютера.

2. Требуется в самой программе модуле изменить алгоритм и неправильную работу Ограничение области «серфинга»

Нужно поправить работу запрета черного списка. В данный момент работает только запрет на все, если выставить *.

3. Посмотреть почему возникает конфликт статичного интерфейса и некоторых ява скриптов на html странице, как в интернете, так и локально.

Рассмотрю разные варианты. Остальное при общении.