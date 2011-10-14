Разбор Excel файлов и запись данных из них в XML

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт19 заявок333 просмотра

Здравствуйте!

Задача состоит в разборе 3-5 Excel файлов простой структуры и формировании на основе полученных данных 3-20 XML файлов одной структуры. Более подробная информация по почте. Жду ваших предложений по цене и срокам.

14 лет назад
dim_lam_dim
Дмитрий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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