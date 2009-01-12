Программа автоматического входа и покупки

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок110 просмотров

Среда и язык программирования не принципиален

Создать программку, которая будет автоматически заходить на заданные аккаунты и покупать заданные приложения.

- после покупки приложения, начинается загрузка, полностью закачивать не надо. Если закачать полностью, то с другого аккаунта скачать такое же приложение уже не получится

- нужна возможность задавать определённое количество оценок ДЛЯ КАЖДОГО ПРИЛОЖЕНИЯ В ОТДЕЛЬНОСТИ. Оценки разного типа:

например: 15 пятёрок, 10 четвёрок, 5 троек, 10 двоек, 15 единиц.

- после проставления оценок и скачиваний, нужны понятные логи. Сколько скачек какого приложения, сколько ошибок, что за ошибки, сколько проставлено оценок

- каждые 5 аккаунтов желательно менять проксю

- iTunes создаёт папку для закачек в моей музыке. Эту папку надо периодически чистить, чтоб не тормозился процесс и не забивался до отказа диск C.

ICQ: 380945346

срок 7 дней

14 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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