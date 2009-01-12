Нужна программа добавляющая товар с одного сайта на другой.
Программа автоматического входа и покупки
Среда и язык программирования не принципиален
Создать программку, которая будет автоматически заходить на заданные аккаунты и покупать заданные приложения.
- после покупки приложения, начинается загрузка, полностью закачивать не надо. Если закачать полностью, то с другого аккаунта скачать такое же приложение уже не получится
- нужна возможность задавать определённое количество оценок ДЛЯ КАЖДОГО ПРИЛОЖЕНИЯ В ОТДЕЛЬНОСТИ. Оценки разного типа:
например: 15 пятёрок, 10 четвёрок, 5 троек, 10 двоек, 15 единиц.
- после проставления оценок и скачиваний, нужны понятные логи. Сколько скачек какого приложения, сколько ошибок, что за ошибки, сколько проставлено оценок
- каждые 5 аккаунтов желательно менять проксю
- iTunes создаёт папку для закачек в моей музыке. Эту папку надо периодически чистить, чтоб не тормозился процесс и не забивался до отказа диск C.
ICQ: 380945346
срок 7 дней
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Прикладное ПО10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть программа написанная на C# в консольном режиме, необходимо перевести ее во Flash (ActionScript). Программа заключается в том, что пользователь должен вводить набор критериев и устанавливать связи между ними и ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать для курсовой игру-лабиринт на C#. Что-то вроде того, что на картинке в приложении. Нужен более простой вариант: прохождение вручную, без настроек. Генерируется автоматически. указывайте цену и срокПрикладное ПО9 заявокЗакрыт14 лет назад
требуется создать систему лицензирования ПО для тиражных продуктов необходимы следующие возможности: 0) Лицензирование различных продуктов 1) однопользовательские и сетевые лицензии 2) работа до определенной даты (с защитой ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется удаленный программист для разработки программного обеспечения. Написать программу,основной задачей которой является: запаковка установочных фалов(exe,msi) программ в свой ехе и при этом добавит к инсталу свой функционал: - смену ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Общее описание требований к программе https://docs.google.com/document/d/1peYHGCPNEVTlIo4oPV1yxD_qk9DIUWNIJ5Gvnx-QL5A/edit?hl=en_US ПО всем вопросам в скайп vkdv.ru Пишите цену и срокиПрикладное ПО6 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть программа на Delphi 2007 Программа должна выводить все совпадения по наименование товаров в поиске. Поле поставщиков нужно сделать больше чем открывается на 3 вкладке. Нужно добавить 2 ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт14 лет назад
1. в одном файле однословники 2. другой файл каждая строка словосчетание от 1 до 10 слов 3. из однословников первого файла методом перебора составить 2, 3, 4 словники 4. найти количество вхождений ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт14 лет назад
У меня есть список номеров телефонов (около 500) с указанием фамилии владельцы и причины, по которой я ему хочу позвонить. Мне нужна программа, в которую мы заносим этот список и которая через скайп обзванивает всех ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть большое количество фотографий, различного размера, которые находятся в папках следующей иерархии: папка1 подпапка11 подпапка12 папка2 подпапка21 подпапка22 ...Прикладное ПО16 заявокЗакрыт14 лет назад