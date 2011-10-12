Графическая программа для определения раскроя

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок214 просмотров

Общее описание требований к программе https://docs.google.com/document/d/1peYHGCPNEVTlIo4oPV1yxD_qk9DIUWNIJ5Gvnx-QL5A/edit?hl=en_US

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14 лет назад
web-digamma
Дмитрий 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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