Функция для авторизации Facebook.com, C#

Нужна функция для авторизации Facebook (для демонстрации работы после авторизации нужно получить данные с нескольких страниц, доступных только авторизованному пользователю). Нужно реализовать на C#. Интерфейс не нужен, поскольку функция будет прикручиваться к другой программе.

Сразу уточню - уже пробовали сделать подобное - facebook отслеживает, что не включен Javascript. Так что скорее всего стоит браться только в случае, если у вас уже есть наработки