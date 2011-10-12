Написание Mod CS1.6

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка206 просмотров

Здравствуйте необходимо написание игрового мода игры CS 1.6 на С++ суть мода заключается со связью с базой данных и вывода игровой статистики на сайт (программа мод д.б. написана в течении 2-3 недель) Также необходимо написание программы для поддержания игрового сервера в рабочем режиме т.е программа должна пинговать сервер тем самым проверять, его если пинга нет то она запускает игровой сервер.

14 лет назад
interzet
Иван 
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

4VIY
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$1450
30 дней
Здорово сделал, даже не пришлось ничего переделывать, а мы хотели в контору обращаться с этим проектом. Сэкономили кучу денег:)
Сотрудничество прошло хорошо. Спасибо за проект и рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

4VIY
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Программа получения настроек сетевой карты

    $20

    Идея программы -&gt; на базе библиотек iphelper.pas и iphlpapi.pas (библиотеки есть) в среде разработки Delphi дополнить программу настроек сетевой карты. Программа называется «Network Trafic Monitor». Скриншот программы ниже. Есть ссылка как пользоваться IP helper (прописать ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Работа с Excel

    Требуется профи в работе с Excel, чтобы помочь разобраться, как объединить несколько файлов (прайсов) разной структуры в один с конкретной структурой.

    Прикладное ПО13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написание GUI для революционного iPad-проекта

    $5000

    Для реализации GUI уникального iPad-проекта требуется C++/Objective-C удаленный разработчк. В настоящий момент наша команда разрабатывает продукт для iPad аналога которого еще нет в Apple Store. Мы уверены в большой перспективе этого ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Приватно для 4VIY

    Необходимо разработать программу для работы с базой данных агентства элитной недвижимости с возможностью импорта объектов на сайт.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Справочник тарифов (Delphi dll / Oracle).

    Необходимо реализовать справочник тарифов как отдельный АРМ в составе общей системы Банка. Реализовать требуется в виде dll. Техническое задание - tarif.zip Требования к серверной - server_rules.zip Требования к клиентской ...

    DelphiSQL
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • MP3 Player Adobe AIR - разработка ТЗ

    Требуется специалист по платформе Adobe AIR, который сможет составить грамотное ТЗ на разработку проекта. RC даны в приложении. Объём работ: 1. Диграмма отношений классов 2. Диограмма Последовательности работы поиска ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программирование модуля для ПО Company Media

    $2500

    программирование модуля для Company Media на основе Lotus Notes ищется программист или команда программистов, отлично знающих ПО документооборота Company Media построенной на платформе IBM Lotus Notes/Domino, для создания модуля контроля ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Приватный проект для akkort

    $10000

    Программное обеспечение для рассылки писем. ПО предназначено для корпоративных нужд и служит для рассылки писем по электронной почте. ПО состоит из двух частей - клиента и сервера. Клиент пишется на С++ и ...

    HTMLMySQLPHPSMTP
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка Fat Free CRM

    $1000

    Необходимо доработать СРМ-систему под нас, согласно ТЗ. Прошу отвлекаться только исполнителей, которые раньше работали с FatFreeCRM (fatfreecrm.com). Учиться на мне не нужно. ТЗ только после утверждения. Программа ...

    Ruby
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программа для проверки позиции сайта

    Доброго времени! 1. Нужна программка, которая могла бы проверять позицию страницы в поисковой выдаче. Как выглядит интерфейс программы указано в приложении (изображение), соответствие данному образцу должно быть не менее 95%. Если совсем ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад