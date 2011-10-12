Написание Mod CS1.6

Здравствуйте необходимо написание игрового мода игры CS 1.6 на С++ суть мода заключается со связью с базой данных и вывода игровой статистики на сайт (программа мод д.б. написана в течении 2-3 недель) Также необходимо написание программы для поддержания игрового сервера в рабочем режиме т.е программа должна пинговать сервер тем самым проверять, его если пинга нет то она запускает игровой сервер.