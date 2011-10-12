Идея программы -> на базе библиотек iphelper.pas и iphlpapi.pas (библиотеки есть) в среде разработки Delphi дополнить программу настроек сетевой карты. Программа называется «Network Trafic Monitor». Скриншот программы ниже. Есть ссылка как пользоваться IP helper (прописать ...
Написание Mod CS1.6
Здравствуйте необходимо написание игрового мода игры CS 1.6 на С++ суть мода заключается со связью с базой данных и вывода игровой статистики на сайт (программа мод д.б. написана в течении 2-3 недель) Также необходимо написание программы для поддержания игрового сервера в рабочем режиме т.е программа должна пинговать сервер тем самым проверять, его если пинга нет то она запускает игровой сервер.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется профи в работе с Excel, чтобы помочь разобраться, как объединить несколько файлов (прайсов) разной структуры в один с конкретной структурой.Прикладное ПО13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5000
Для реализации GUI уникального iPad-проекта требуется C++/Objective-C удаленный разработчк. В настоящий момент наша команда разрабатывает продукт для iPad аналога которого еще нет в Apple Store. Мы уверены в большой перспективе этого ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо разработать программу для работы с базой данных агентства элитной недвижимости с возможностью импорта объектов на сайт.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо реализовать справочник тарифов как отдельный АРМ в составе общей системы Банка. Реализовать требуется в виде dll. Техническое задание - tarif.zip Требования к серверной - server_rules.zip Требования к клиентской ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется специалист по платформе Adobe AIR, который сможет составить грамотное ТЗ на разработку проекта. RC даны в приложении. Объём работ: 1. Диграмма отношений классов 2. Диограмма Последовательности работы поиска ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт14 лет назад
- $2500
программирование модуля для Company Media на основе Lotus Notes ищется программист или команда программистов, отлично знающих ПО документооборота Company Media построенной на платформе IBM Lotus Notes/Domino, для создания модуля контроля ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $10000
Программное обеспечение для рассылки писем. ПО предназначено для корпоративных нужд и служит для рассылки писем по электронной почте. ПО состоит из двух частей - клиента и сервера. Клиент пишется на С++ и ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $1000
Необходимо доработать СРМ-систему под нас, согласно ТЗ. Прошу отвлекаться только исполнителей, которые раньше работали с FatFreeCRM (fatfreecrm.com). Учиться на мне не нужно. ТЗ только после утверждения. Программа ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт14 лет назад
Доброго времени! 1. Нужна программка, которая могла бы проверять позицию страницы в поисковой выдаче. Как выглядит интерфейс программы указано в приложении (изображение), соответствие данному образцу должно быть не менее 95%. Если совсем ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт14 лет назад