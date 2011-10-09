Приватный проект для akkort

Программное обеспечение для рассылки писем.

ПО предназначено для корпоративных нужд и служит для рассылки писем по электронной почте.

ПО состоит из двух частей - клиента и сервера. Клиент пишется на С++ и представляет собой исполняемый модуль для ОС Windows, 32бита. Клиент должен работать под Windows XP/Vista/Seven/2003/2008 в 32- и 64-битных версиях. Сервер реализован на php/mysql. Должна иметься возможность компиляции клиентской части с различными уровнями отображения статистической информации.

Сервер ведет базу адресатов и текстов сообщений, которые можно пополнять извне через административную панель, либо сторонними скриптами прямой записью в базу. Тексты писем могут содержать различные макросы, иметь формат txt или html, а также содержать вложения. Сервер также хранит реквизиты доступа к smtp-серверу. Сервер берет из базы и компонует пакет из адреса и текста письма и передает его клиенту на Windows, который осуществляет подключение к заданному smtp-серверу с заданными реквизитами и выполняет отправку писем. По завершение работ или в случае ошибок в процессе рассылки клиентское ПО сообщает на сервер всю статистику и получает новый пакет данных. Сервер сохраняет всю статистику работы в базе и отображает отчеты о работе.

Обмен данными между клиентом и сервером должен осуществляться по http-протоколу, в теле которого инкапсулированы xml-структуры для передачи данных. Формат xml остается на усмотрение исполнителя исходя из требований настоящего задания.