Программа для проверки позиции сайта

Доброго времени!

1. Нужна программка, которая могла бы проверять позицию страницы в поисковой выдаче. Как выглядит интерфейс программы указано в приложении (изображение), соответствие данному образцу должно быть не менее 95%. Если совсем все непонятно, то ТЗ напишу отдельно.

2. Кроме этого к программе нужно создать адмику, в которой должна быть возможность следить за активацией программы и если нужно переводить программу в режимах "платно/бесплатно". Админка на Ваше усмотрение, но если нужно то образец имеется или как вариант напишу список требований.

дополнительно и важно !!!

Это можно сказать тестовая программа для поиска грамотного и адекватного программиста, потому что работа будет на постоянной основе (проект занимается софтом уже более 2х лет), в этой связи большая просьба писать подумав, оценив свои силы и продумав стоимость своей работы.

Стоимость работы не пишу специально, хотя знаю сколько это стоит, хочу услышать Ваше предложение. Все вопросы в личку. Спасибо за внимание...