Реализация алгоритма шифрования Эль Гамаль

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен7 заявок1443 просмотра

Нужна реализация алгоритма Эль Гамаль на языке C#(Win forms).

Пользователь должен будет ввести слово в одном текстовом поле, программа в другом выдает зашифрованный результат(подпись). Для расшифроки пользователь вводит подпись в одном текстовом поле, а в другом выдает расшифрованное значение. Итого на форме будет четыре поля и две кнопки.

14 лет назад
Nikitashtab
Штаб 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

spyrytus
41 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Спасибо, Евгению, сделал быстро и качественно работу! Рекомендую!
Очень хороший заказчик, работать одно удовольствие.

Заявки фрилансеров

spyrytus
41 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Программа записи и воспроизведения видео.

    $100

    Нужно написать программу, которая будет записывать видео с камеры и одновременно проигрывать предыдущий записанный ролик. Программа должна обрабатывать нажатия на кнопки мыши. Клик левой кнопкой ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обьединить 2 небольшие программы в один интерфейс

    $20

    Первая программа написана в СBuilder 2006. Программа показывает цифровые способы кодирования информации в компьютерной сети. Представлены следующие способы кодирования: NRZ, AMI, биполярный импульсный, Mancester, 2B1Q. Есть исходники. Вторая программа написана в СBuilder 6. Программа ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Курсовая по программированию

    Задание в приложении. Язык программирования - любой. Программа не должна графически рисовать движение частиц, только считать. Будет большим плюсом, если исполнитель сам создат физическую модель процесса. Если это сложно, буду помогать в этом. ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • ПО для независимой инвентаризации ОС, ТМЦ

    Стартап Образование Не имеет значения Опыт работы Не имеет значения Основные требования. Требуется квалифицированный программист для разработки и дальнейшего сопровождения программного обеспечения по проведению независимой ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написание VB скрипта для Word (перенос данных)

    $50

    Необходимо написать VB макрос для переноса данных с одного документа (source) в другой (destination). Форматирование в файле destination должно сохраниться как есть. Source: Заявка - шаблон Катя.doc Пример заполненного Destination: ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработки программы для управления базой страховщ

    Есть уже разработанная программа по работе с клиентской базой для страхового агента. Сейчас программа рассчитана для 1 страхового агента и 1 страховой компании. Нужно создать программу, в которой будет вестись база ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Hotmail.com + mail.yahoo.com Mail checker

    $50

    hotmail.com + mail.yahoo.com Mail checker проверка hotmail через рор3 интерфейс, проверка yahoo mail без возм. проверки по рор3 ФУНКУИИ: -------- проверка ящика: - с ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработать приложение на C#

    $50

    Есть отлаженная программа на C#, мониторит БД на предмет получения новых зданий на отправку смс, если появилось задание то шлет по шаблону смс. Необходимо добавить способ отправки смс через SMPP протокол, ...

    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка программы для работы с irr.ru (Delphi)

    Доброго времени суток! Есть программа написанная на delphi 2010 для отправки объявлений в одну из рубрик сайта irr.ru Для авторизации и собственно отправки используются Indy компоненты. Программа была ...

    Delphi
    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад