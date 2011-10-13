Реализация алгоритма шифрования Эль Гамаль

Нужна реализация алгоритма Эль Гамаль на языке C#(Win forms).

Пользователь должен будет ввести слово в одном текстовом поле, программа в другом выдает зашифрованный результат(подпись). Для расшифроки пользователь вводит подпись в одном текстовом поле, а в другом выдает расшифрованное значение. Итого на форме будет четыре поля и две кнопки.