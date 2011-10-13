Нужно написать программу, которая будет записывать видео с камеры и одновременно проигрывать предыдущий записанный ролик. Программа должна обрабатывать нажатия на кнопки мыши. Клик левой кнопкой ...
Реализация алгоритма шифрования Эль Гамаль
Нужна реализация алгоритма Эль Гамаль на языке C#(Win forms).
Пользователь должен будет ввести слово в одном текстовом поле, программа в другом выдает зашифрованный результат(подпись). Для расшифроки пользователь вводит подпись в одном текстовом поле, а в другом выдает расшифрованное значение. Итого на форме будет четыре поля и две кнопки.
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