Доработка программы для работы с irr.ru (Delphi)

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Закрыт6 заявок194 просмотра

Доброго времени суток!

Есть программа написанная на delphi 2010 для отправки объявлений в одну из рубрик сайта irr.ru

Для авторизации и собственно отправки используются Indy компоненты.

Программа была рабочая, пока не внесли изменения в способ авторизации на сайте.

Нужно внести соответствующие изменения, чтобы программа снова заработала.

Исходный код предоставлю выбранному исполнителю

ICQ: 239931678

Delphi
14 лет назад
EASoft
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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