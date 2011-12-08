Прикрутить движок на .net к интерфейсу на WPF

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен3 заявки354 просмотра

Есть движок программы на .net, есть качественный интерфейс на WPF нужно одно прикрутить к другому и доделать движок по части логики взаимодействия с юзером, когда там какие попапы показывать и т.д., на это есть четкое т.з. Задача не сложна, но отдам ее только профи.

Интересуют кандидаты у которых в портфолио есть завершенные проекты по разработке коммерческого софта. Мне нужно качество и гарантия результата. Реально работа на 200, максимум 300 баксов, уложиться надо в неделю. За срочность доплачу.

Прочие подробности в личку.

Если вам реально интересна работа и у вас достаточно профессиональных навыков пишите сразу на: [email protected], я не люблю общаться через вебланс, однако заключение СБС - возможно.

14 лет назад
Protasov
Тим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Stepurich
Андрей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 отзывов
14 лет назад
$600
17 дней
Адекватный исполнитель. Не пропадает, обещания выполняет. Успешно прикрутил движок программы на .нет к интерфейсу на WPF.
Было очень удобно и интересно работать. Безмерно благодарен за понимание и поддержку в сложных ситуациях, непредусмотренных в договоре. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Stepurich
Андрей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 отзывов
14 лет назад

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