Прикрутить движок на .net к интерфейсу на WPF

Есть движок программы на .net, есть качественный интерфейс на WPF нужно одно прикрутить к другому и доделать движок по части логики взаимодействия с юзером, когда там какие попапы показывать и т.д., на это есть четкое т.з. Задача не сложна, но отдам ее только профи.

Интересуют кандидаты у которых в портфолио есть завершенные проекты по разработке коммерческого софта. Мне нужно качество и гарантия результата. Реально работа на 200, максимум 300 баксов, уложиться надо в неделю. За срочность доплачу.

Прочие подробности в личку.

Если вам реально интересна работа и у вас достаточно профессиональных навыков пишите сразу на: [email protected], я не люблю общаться через вебланс, однако заключение СБС - возможно.