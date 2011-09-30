Сграбить сайт в Excel (желательно с помощью VBA)

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Закрыт6 заявок198 просмотров

Необходимо сграбить на лист таблицы Excel прайс с сайта(7 страниц).

Цены из png файлов преобразовать в числа с помощью ABBYY.

Желательно с помощью VBA для Excel 2007.

VBA
14 лет назад
a6008362
62 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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