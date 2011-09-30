Программа автодозвона Скайп (приватно для shapod)

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Закрыт2 заявки213 просмотров

Есть список номеров, по которому нужно дозваниваться. Оператор запускает программу и занимается своими делами, не отходя от компьютера. Если программа дозванивается - то сигнализирует и оператор начинает общение.

14 лет назад
olpi
Олег 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

shapod
Денис 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$60
4 дня

Заявки фрилансеров

shapod
Денис 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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