Управление перезагрузкой дисков

Есть аппарат для автоматической записи дисков. Состоит из обычного DVD-привода и механизма перезагрузки дисков. Управляется с компьютера своей программой, подключение USB. После подключения в списке устройств появляется ещё один DVD-привод и устройство HID (Human Interface Device). Комплект драйверов в наличии.

Проблема в том, что весь процесс записи установленного количества дисков проходит в полном автоматическом режиме, даже паузу поставить нет возможности, только полностью отменить.

В процессе работы выявилась необходимость перезагрузки дисков по отдельной команде.

Нужна программа, которая выдаёт набор команд для механизма перезагрузки:

1. Забрать диск из открытого лотка DVD-привода.

2. Положить этот диск в лоток на 50 дисков (имеется ещё один лоток на 5 дисков).

3. Взять следующий диск из лотка подачи.

4. Положить следующий диск на открытый лоток DVD-привода.

5. Закрыть лоток DVD-привода.