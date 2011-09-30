В первую очередь интересует ИЕ и/или ФФ.
Управление перезагрузкой дисков
Есть аппарат для автоматической записи дисков. Состоит из обычного DVD-привода и механизма перезагрузки дисков. Управляется с компьютера своей программой, подключение USB. После подключения в списке устройств появляется ещё один DVD-привод и устройство HID (Human Interface Device). Комплект драйверов в наличии.
Проблема в том, что весь процесс записи установленного количества дисков проходит в полном автоматическом режиме, даже паузу поставить нет возможности, только полностью отменить.
В процессе работы выявилась необходимость перезагрузки дисков по отдельной команде.
Нужна программа, которая выдаёт набор команд для механизма перезагрузки:
1. Забрать диск из открытого лотка DVD-привода.
2. Положить этот диск в лоток на 50 дисков (имеется ещё один лоток на 5 дисков).
3. Взять следующий диск из лотка подачи.
4. Положить следующий диск на открытый лоток DVD-привода.
5. Закрыть лоток DVD-привода.
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