Доработка программы

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки260 просмотров

Есть программы для сравнения прайсов. Необходимо доработать функцию соответствия и распознания товаров.Программа написана на Delphi 2007.

Delphi
14 лет назад
b1nd
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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