Помогите доработать скрипт

Здравствуйте уважаемые программисты! Помогите пожалуйста доработать скрипт школьного журнала ЗА ИДЕЮ. Сам сделал сайт школе,нашел этот журнал,но в нём не работает отчисление учеников и нет столбцов для четвертных оценок и годовых. Порядок установки прикрепил вместе со скриптом.