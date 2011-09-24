Вирутальная машина на Python

Нужна написать простенькую виртуальную машину. за основу можно взять стековую машину ( можете предложить свою). В ВМ должны присутствовать процессор ( Архитектуру придумать самим, простенькую), оперативная память (в виде массива), жесткий диск ( папка внутри проекта). Также нужно написать ОС под эту ВМ ( простую для визуализации роботы программы). Еще надо написать несколько программ под ВМ (ОС) : это файловый браузер, блокнот, калькулятор. Реализовать как можно проще.

Делать только на Python!