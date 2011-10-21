ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ ТЗ - forward.zip Требования к серверной - server_rules.zip Требования к клиентской - client_rules.zip Все файлы смотрите во вложении. Форма реализации разработки: ...
VBA Excel 2003 - 2010
Здравствуйте!
Мне нужно собрать несколько книг Excel с макросами.
Главная книга "Ежедневник" для Старшего менеджера
И второстепенные книги, взаимодействующие с главной книгой, для менеджеров.
Полагаю, мы справимся за один день (два дня) плотной работы.
Я готов начать прямо сейчас, и в течении дня быть в онлайн для оперативного обсуждения деталей Проекта.
Я жду от Вас уверенного знания макросов Excel
А так же, возможности общаться с помощью Gmail.чата.
Выбранный исполнитель
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