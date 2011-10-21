VBA Excel 2003 - 2010

Здравствуйте!

Мне нужно собрать несколько книг Excel с макросами.

Главная книга "Ежедневник" для Старшего менеджера

И второстепенные книги, взаимодействующие с главной книгой, для менеджеров.

Полагаю, мы справимся за один день (два дня) плотной работы.

Я готов начать прямо сейчас, и в течении дня быть в онлайн для оперативного обсуждения деталей Проекта.

Я жду от Вас уверенного знания макросов Excel

А так же, возможности общаться с помощью Gmail.чата.