Простой php скрипт

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Завершен12 заявок248 просмотров

Нужно создать такой алгоритм работы.

имеется 3 файла:

1 текстовый файл назовем его login.html

2 текстовый файл назовем его baza.txt

3 php код который выполняет действия по парсингу

Действия: в файле baza.txt содержится список

e-mail1;пароль1

e-mail2;пароль2

e-mail3;пароль3

и так далее

файл php должен при каждом обращении записывать первую строчку из baza.txt в файл login.html, потом эту первую строчку удаляем из baza.txt

При следующем обращении к php файлу он должен выполнять следующие действия:заходит в baza.txt берет от туда первую строчку и заменяет этой строчкой содержимое файла login.html

!!! теги и в файле login.html стираться не должны. (т.е. только запись строчки логина и пароля).

PHP
14 лет назад
leny1984
Леонид 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

softi-biz
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад
$5
1 день
Спасибо, Сергей! Работа выполнена очень быстро и за разумную цену!
Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

softi-biz
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад

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