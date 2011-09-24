Простой php скрипт

Нужно создать такой алгоритм работы.

имеется 3 файла:

1 текстовый файл назовем его login.html

2 текстовый файл назовем его baza.txt

3 php код который выполняет действия по парсингу

Действия: в файле baza.txt содержится список

e-mail1;пароль1

e-mail2;пароль2

e-mail3;пароль3

и так далее

файл php должен при каждом обращении записывать первую строчку из baza.txt в файл login.html, потом эту первую строчку удаляем из baza.txt

При следующем обращении к php файлу он должен выполнять следующие действия:заходит в baza.txt берет от туда первую строчку и заменяет этой строчкой содержимое файла login.html

!!! теги и в файле login.html стираться не должны. (т.е. только запись строчки логина и пароля).