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Простой php скрипт
Нужно создать такой алгоритм работы.
имеется 3 файла:
1 текстовый файл назовем его login.html
2 текстовый файл назовем его baza.txt
3 php код который выполняет действия по парсингу
Действия: в файле baza.txt содержится список
e-mail1;пароль1
e-mail2;пароль2
e-mail3;пароль3
и так далее
файл php должен при каждом обращении записывать первую строчку из baza.txt в файл login.html, потом эту первую строчку удаляем из baza.txt
При следующем обращении к php файлу он должен выполнять следующие действия:заходит в baza.txt берет от туда первую строчку и заменяет этой строчкой содержимое файла login.html
!!! теги и в файле login.html стираться не должны. (т.е. только запись строчки логина и пароля).
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