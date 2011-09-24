Документирование требований к ПО. UML + CASE

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка170 просмотров

Ищу специалиста по документированию требований к ПО, со знанием UML и Case-средств.

Необходимо задокументировать требования, составить диаграммы предметной области и др диаграммы в CASE-средстве, настроить шаблоны генерирования документации.

Предметом документирования является транспортно-экспедиционный бизнес и комплексная система автоматизации для него.

Документация необходима для дальнейшего практического использования, я не для пачки бумаги и галочки. Более подробные требования и дополнительная информация при личной встрече.

Если вы обладаете практическим опытом к документированию требований к бизнес-ПО - то буду рад встретиться, познакомиться и работать вместе.

Работа в личном контакте, в г Минске, 1-3 раза в неделю. Стоимость работы -- договорная.

Вы можете перезвонить мне по телефону +375 296 73-7443

14 лет назад
surfer79
45 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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