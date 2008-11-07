surfer79

Сергей Крупени surfer79

 
44 годаБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн темы публикации webhelp для Help&Manual

    Необходим дизайн и модификация темы публикации справочной документации в формате webhelp, в системе Help &amp; Manual. Новая тема должна стилистически соответствовать сайту программного продукта. сайт продукта: www alfakit ru сайт справки help alfakit ru Опыт работы с Help&amp;Manual ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Документирование требований к ПО. UML + CASE

    $1000

    Ищу специалиста по документированию требований к ПО, со знанием UML и Case-средств. Необходимо задокументировать требования, составить диаграммы предметной области и др диаграммы в CASE-средстве, настроить шаблоны генерирования документации. Предметом документирования является транспортно-экспедиционный бизнес и комплексная система автоматизации ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание текстов о программном продукте на сайт

    Необходим копирайтер для написания текстов о программном продукте на сайт. Специфика: программный продукт -- это система учета и документооборота для -&gt;бизнеса&lt;- (CRM, финансы, транспорт, логистика). Исходные материалы для написания текстов: устный рассказ и демонстрация программного продукта. Форма работы ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Конкурс на создание логотипа

    $70

    Всем добрый день! конкурс на разработку логотипа для программного продукта. Программный продукт называется "АльфаКИТ" -- это система учета и управления в логистической (грузоперевозки) компании. Основное достоинство программы -- это ясность происходящего в компании для руководителей, возможность ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевести сайт на WordPress

    Перевести сайт на WordPress: дизайн и контент. адрес сайта: www.pro-log.org особенности: 1. динамические высказывания пользователей (заголовок "Мнения коллег") 2. заголовок и цитата 2-3 новостей (заголовок "новости одной строкой") 3. важно, чтобы сохранились ссылки либо была переадресация (чтобы поисковики не переиндексировали ...

    WordPressСайт на WordPress
    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевод логотипа на русский язык

    $50

    Необходим перевод логотипа на русский язык. Необходимо сохранить целостность логотипа и его "прочность". Промежуточный результат -- JPG. Итоговый результат необходим в форматах: PSD, JPG большой, JPG 90x30, JPG 109px×34px, ICO 16x16, ICO 32x32 Оплата по факту.

    Логотипы и Знаки30 заявок
    Закрыт
    15 лет назад