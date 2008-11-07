Всем добрый день! конкурс на разработку логотипа для программного продукта. Программный продукт называется "АльфаКИТ" -- это система учета и управления в логистической (грузоперевозки) компании. Основное достоинство программы -- это ясность происходящего в компании для руководителей, возможность ...