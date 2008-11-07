Необходим дизайн и модификация темы публикации справочной документации в формате webhelp, в системе Help & Manual. Новая тема должна стилистически соответствовать сайту программного продукта. сайт продукта: www alfakit ru сайт справки help alfakit ru Опыт работы с Help&Manual ...
- Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1000
Ищу специалиста по документированию требований к ПО, со знанием UML и Case-средств. Необходимо задокументировать требования, составить диаграммы предметной области и др диаграммы в CASE-средстве, настроить шаблоны генерирования документации. Предметом документирования является транспортно-экспедиционный бизнес и комплексная система автоматизации ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходим копирайтер для написания текстов о программном продукте на сайт. Специфика: программный продукт -- это система учета и документооборота для ->бизнеса<- (CRM, финансы, транспорт, логистика). Исходные материалы для написания текстов: устный рассказ и демонстрация программного продукта. Форма работы ...Копирайтингнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $70
Всем добрый день! конкурс на разработку логотипа для программного продукта. Программный продукт называется "АльфаКИТ" -- это система учета и управления в логистической (грузоперевозки) компании. Основное достоинство программы -- это ясность происходящего в компании для руководителей, возможность ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Перевести сайт на WordPress: дизайн и контент. адрес сайта: www.pro-log.org особенности: 1. динамические высказывания пользователей (заголовок "Мнения коллег") 2. заголовок и цитата 2-3 новостей (заголовок "новости одной строкой") 3. важно, чтобы сохранились ссылки либо была переадресация (чтобы поисковики не переиндексировали ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Необходим перевод логотипа на русский язык. Необходимо сохранить целостность логотипа и его "прочность". Промежуточный результат -- JPG. Итоговый результат необходим в форматах: PSD, JPG большой, JPG 90x30, JPG 109px×34px, ICO 16x16, ICO 32x32 Оплата по факту.Логотипы и Знаки30 заявокЗакрыт15 лет назад