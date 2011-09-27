Микро софт

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Завершен4 заявки186 просмотров

Нужна софт под винду,

Задача, содать текстовый файл с датой начала и концом недели через тире. (без интерфейса, сугубо запуск будет кроном)

26.09-2.10

14 лет назад
tod
47 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

TopCoders
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
21 час назад
14 лет назад
$9
1 день
:) приятный человек, с отличным чуством юмора и пониманием клиента :)
все ок

Заявки фрилансеров

TopCoders
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
21 час назад
14 лет назад

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