Необходимо написать утилиту для заполнения нескольких бланков. Желательно на Delphi с FastReports.
Нужно разработать ПО рассылки информации
Нужно разработать ПО рассылки информации - 6000 руб
ПО нужно для рассылки подписчикам на видео аналитику,
т.е. это не СПАМ программа, а рассыльщик легальных уведомлений
об издании очередных выпусков аналитики форекс и смежных рынков.
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