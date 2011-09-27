Проект достаточно простой для тех кто имел опыт работы с api социальных сетей Facebook и Вконтакте, для тех кто имел опыт создания аддонов/плагинов для Firefox. Есть старые html виджеты (три html виджета) которые выполняют ...
Изменение адреса
для персонала нужно реализовать чтобы при обращение к определенным развлекательным сайтам было перенаплавние на другие ресурсы
вариант в ручную на 10ках машин править не вариант
Заявки фрилансеров
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