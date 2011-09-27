Плагин/аддон для Firefox (Facebook, Вконтакте)

Проект достаточно простой для тех кто имел опыт работы с api социальных сетей Facebook и Вконтакте, для тех кто имел опыт создания аддонов/плагинов для Firefox.

Есть старые html виджеты (три html виджета) которые выполняют следующие действия (на примере Вконтакте, фэйсбук в принципе получится похожим)

- авторизация Вконтакте (функционал плагина доступен только после авьторизации)

- смена статуса аккаунта Вконтакте

- размещение урла и короткого описания материала текущей/открытой страницы браузера на стене аккаунта

- показ состояния стены (общее количество записей)

- показ состояния папки входящих сообщений (общее кол-во входящих сообщений)

- показ состояния фотогалереи (общее кол-во фотографий)

Сейчас и в ie и в firefox это реализовано как html виджеты, т.е. есть на панели плэйсхолдер в котором размещается рабочий html код (виджет), весь функционал на сервере.

Нужно выполнить этот функционал средствами нативных компонентов firefox (xul,js), по сути уйти в сторону клиента, отказавшись от сервера.

Графические мокапы с небольшими пояснениями прикреплены к проекту.

С вопросами пож-ста в личку, постараюсь ответить на них.

Сумма по проекту может быть изменена в большую сторону.