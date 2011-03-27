Управление проектами
Delphi, VB, VB.NET, VBA, C#, Interbase(Firebird), MS Access, MS SQL, MySQL, PHP (CodeIgniter,Kohana).
WP,VBulletin
SEO, общие методики продвижения
Дизайн, логотипы
Управление проектами
Небольшой каталог примеров работ связанных с прототипированием пользовательских интерфейсов:
https://drive.google.com/folderview?id=0B_WuNW0qwHntSWQ0aTdCb2s5aVk&usp=sharing
Портфолио
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- Autogenie191 просмотр
- IM5 - социальная сеть226 просмотров
- Repdrive.com197 просмотров
- Интернет-магазин Just.ru251 просмотр
- 2for1 web application133 просмотра
- 2for1 extension for Chrome browser167 просмотров
- Прототипирование интерфейса сайта Работник моря301 просмотр
- Vatua.com191 просмотр
- Прототипирование интерфейса калькулатора Rockwool178 просмотров
- Прототипирование, отзывы на сайте145 просмотров
- Работникморя.укр193 просмотра
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
12 лет назад
То что нужно +1
Ответный отзыв
Четкие требования, хороший фидбэк - всё что нужно для плодотворной работы.
$100
10 баллов
12 лет назад
Отличная работа! предоставил несколько интересных вариантов, каждый из которых мог быть выбрал. Рекомендую!
Ответный отзыв
Заказчик знает то что хочет и четко ставит задачи. Рад был сотрудничать в рамках данного конкурса и буду рад сотрудничеству в будущих проектах.
$20
10 баллов
12 лет назад
Отличная работа. Исполнитель учел все пожелания заказчика и сделал именно то, что хотелось получить.
Ответный отзыв
Четко поставленное задание, своевременная оплата. Приятно вести диалог с этим заказчиком.
$10
10 баллов
13 лет назад
Сделал задание на отлично, исполнил все требования и в добавок сделал хорошее оформление, работай доволен и советую всем.
Ответный отзыв
Задача была поставлена достаточно ясно. Быстрый фидбэк со стороны заказчика, своевременная оплата.
Логотипы и Знаки
3 отзыва
от $30
от 1 дня
#263
Управление проектами
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
#168
Тестирование сайтов
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
#402