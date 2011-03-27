Ustas

Алексей Потемкин Ustas

 
46 летУкраина/Херсон
18 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Управление проектами

Delphi, VB, VB.NET, VBA, C#, Interbase(Firebird), MS Access, MS SQL, MySQL, PHP (CodeIgniter,Kohana).

WP,VBulletin

SEO, общие методики продвижения

Дизайн, логотипы

Управление проектами

Небольшой каталог примеров работ связанных с прототипированием пользовательских интерфейсов:

https://drive.google.com/folderview?id=0B_WuNW0qwHntSWQ0aTdCb2s5aVk&usp=sharing

PHPMySQLDelphi
Отзывы заказчиков
vrezanyj
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Логотип для казино
То что нужно +1
Четкие требования, хороший фидбэк - всё что нужно для плодотворной работы.
Ответный отзыв
geomanager
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Создание логотипа
Отличная работа! предоставил несколько интересных вариантов, каждый из которых мог быть выбрал. Рекомендую!
Заказчик знает то что хочет и четко ставит задачи. Рад был сотрудничать в рамках данного конкурса и буду рад сотрудничеству в будущих проектах.
Ответный отзыв
SBW
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Дизайн иконки для главной страницы
Отличная работа. Исполнитель учел все пожелания заказчика и сделал именно то, что хотелось получить.
Четко поставленное задание, своевременная оплата. Приятно вести диалог с этим заказчиком.
Ответный отзыв
SvatoiDle
Сергей 
39 летКиргизия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Сделать инсталятор для установки обоев
Сделал задание на отлично, исполнил все требования и в добавок сделал хорошее оформление, работай доволен и советую всем.
Задача была поставлена достаточно ясно. Быстрый фидбэк со стороны заказчика, своевременная оплата.
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
3 отзыва
от $30
от 1 дня
#263
Управление проектами
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
#168
Тестирование сайтов
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
#402