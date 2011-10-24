Работа с dbf и dbt в php

Есть некоторое количество проблем с вытягиванием информации из dbt файлов (мемо поля dbf). Скрипт-импортёр выполнен на php, есть проблемы как с кодировкой, так и с непонятными символами которые получаются при импорте (всё в кириллице, данные вытягиваются в базу mysql).

За более детальной технической информацией сообщайтесь пож-ста в личку.