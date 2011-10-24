Добрый день. Интересует создание или доработка готового скрипта по типу доски объявлений (есть купленный скрипт доски объявлений JOKER BOARD), функционал весь подходит от JOKER BOARD, только нужно переделать страницы, изменить блоки (убрать/добавить). Но если у ...
Работа с dbf и dbt в php
Есть некоторое количество проблем с вытягиванием информации из dbt файлов (мемо поля dbf). Скрипт-импортёр выполнен на php, есть проблемы как с кодировкой, так и с непонятными символами которые получаются при импорте (всё в кириллице, данные вытягиваются в базу mysql).
За более детальной технической информацией сообщайтесь пож-ста в личку.
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