Работа с dbf и dbt в php

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки125 просмотров

Есть некоторое количество проблем с вытягиванием информации из dbt файлов (мемо поля dbf). Скрипт-импортёр выполнен на php, есть проблемы как с кодировкой, так и с непонятными символами которые получаются при импорте (всё в кириллице, данные вытягиваются в базу mysql).

За более детальной технической информацией сообщайтесь пож-ста в личку.

MySQLPHP
14 лет назад
Ustas
48 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров