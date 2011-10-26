Сделать возможность добавления нескольких товаров

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок193 просмотра

Нужно сделать возможность добавления одной кнопкой несколько товаров в корзину.

Сделать так чтобы выбранные товары отправлялись в корзину при нажатии на одну кнопку.

CMS Joomla Virtuemart

Joomla
14 лет назад
colainru
Михаил 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

xPoint
Иван 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$40
2 дня
Отличный спец своего дела! Выполнил работу всего за 2-а дня! До него бралось выполнять эту работу аж 3-и фрилансера. Большое спасибо за качественную работу!
Отличный заказчик рекомендую

Заявки фрилансеров

xPoint
Иван 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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