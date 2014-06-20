Приватный проект для Росицкий Владимир (Vovanada)

Необходим парсер контакта со следующими функциями.

1. Указывать количество спарсиваемых комментариев.

2. Парсинг групп через поиск, т.е. указав "автомобили" скрипт должен поиском найти все группы со

словом "автомобили" и спарсить их.

3. Группы, которые спарсил скинуть в файл, например ok.txt, а те что не удалось спарсить, либо закрытые группы в другой файл, например bad.txt

4. Записывать в отдельный файл уже спарсенные топики. Чтобы при парсинге по одному ключевику второй - третий раз не парсилось одно и тоже, только новые топики.

5. Указывать скрипту сколько парсить топиков для каждого сайта т.е.

к примеру указываю 500 топиков на сайт.

6. Импорт в нужную CMS без БД.

Скрипт проходит по всем группам и находит 2000 топиков, в результате разбивает их

на 4 сайта.