Приватный проект для Росицкий Владимир (Vovanada)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка74 просмотра

Необходим парсер контакта со следующими функциями.

1. Указывать количество спарсиваемых комментариев.

2. Парсинг групп через поиск, т.е. указав "автомобили" скрипт должен поиском найти все группы со

словом "автомобили" и спарсить их.

3. Группы, которые спарсил скинуть в файл, например ok.txt, а те что не удалось спарсить, либо закрытые группы в другой файл, например bad.txt

4. Записывать в отдельный файл уже спарсенные топики. Чтобы при парсинге по одному ключевику второй - третий раз не парсилось одно и тоже, только новые топики.

5. Указывать скрипту сколько парсить топиков для каждого сайта т.е.

к примеру указываю 500 топиков на сайт.

6. Импорт в нужную CMS без БД.

Скрипт проходит по всем группам и находит 2000 топиков, в результате разбивает их

на 4 сайта.

14 лет назад
Hsite2k
45 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Vovanada
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$100
3 дня
Получил скрипт, соответствующий моему ТЗ. Работой доволен.
Хороший заказчик! Были некоторые задержки с моей стороны, но Дмитрий отнесся к этому с пониманием! Благодарен за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Vovanada
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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