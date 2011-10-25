Требуется написать парсер который сможет собрать ссылки со страниц сайта вида: http://domain.com/ru/9/page3.html http://domain.com/ru/9/page4.html http://domain.com/ru/9/page5.html и.т.п Жду Ваши цены и сроки.
Раскрывающееся меню для Webasyst
Нужно сделать раскрывающееся меня на сайте Webasyst для древа категорий.
Т.е. меню должно разворачиваться на этой же странице без перезагрузки.
Пример такого меню: http://docs.jquery.com/Plugins/Treeview
Выбранный исполнитель
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