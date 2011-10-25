Раскрывающееся меню для Webasyst

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки143 просмотра

Нужно сделать раскрывающееся меня на сайте Webasyst для древа категорий.

Т.е. меню должно разворачиваться на этой же странице без перезагрузки.

Пример такого меню: http://docs.jquery.com/Plugins/Treeview

Webasyst
14 лет назад
kucjlblu
Влад 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

infoweb
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель, все сделано идеально.
Редко удается работать с заказчиками на одной волне, понимая друг друга с полуслова. Очень приятно было работать с Владом (такое ощущение, что мы знаем друг друга не один день) Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

infoweb
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад