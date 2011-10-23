CMS для интернет-портала о недвижимости

Неспешно подыскиваем CMS для регионального портала о недвижимости.

Основная суть и требования к проекту:

- купля/продажа/обмен/аренда жилой, нежилой, коммерческой недвижимости

- новости, статьи, регионального рынка недвижимости

- внутренняя админка (работа со статьями, объявлениями, пользователями, рекламой)

- система регистрации пользователей (как частник, как агентство)

- добавление объявлений со сроком действия (забивка параметров, описания, фото, видео по желанию), по истечении срока действия уходит в архив

- возможность платного выделения или поднятия объявлений (SMS-оплата)

- удобная система сортировки и поиска ( тип предложений, тип недвижимости, местонахождение: город/пригород/районы/улица(ы), стоимость

Отдали бы предпочтение готовой CMS, удовлетворяющей требованиям. Важно чтобы система была легкой, современной (например с AJAX), чтобы грузилось все быстро, лишних и нудных полей не было, чтобы работать было удобно, приятно и понятно. И в дальнейшем чтобы проблем с улучшениями, расширениями и обновлениями не было.

Разработка "с нуля" на втором месте, ввиду трудоемкости, времени и повышенной относительно готовых CMS стоимости.

Готовы выслушать и рассмотреть разные предложения, желательно иметь дело с чем-то готовым. Если допустим есть CMS не полностью удовлетворяющий, но в целом нравящийся - "допилили" бы его под нужды.