Граббинг инфы через SSL-протокол

Требуется вывод определенной информации в другом интерфейсе, сайт на котором выдается информация происходит через SSL протокол! Конкретней:

в чужом сервисе (не мой) под своим аккаунтом я создаю виртуальные карты, так как эти карты я распространяю своим разным клиентам, то мне необходимо предоставлять выписку по этим картам. В моем аккаунте она ведется в реальном времени, но разные выписки мне нужно раскидать по разным клиентам. В связи с этим требуется вывод определенной информации с моего аккаунта чужой системы на мой сайт в другом интерфейсе. То есть данные и вход к данным есть в наличии, нужно их просто с помощью грабинга вывести в другом месте! Надеюсь я доступно описал...)))