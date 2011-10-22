Создать шаблон для ССК К2 и модуль на Joomla 1.7

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Закрыт1 заявка133 просмотра

Здравствуйте!

Надо создать шаблон для ССК К2 должно выглядеть примерно так

В категории (прикрепил картинку)

В самом материале

Табы:

1.Примерно как в категории (некоторые элементы уберутся)

2.Описание

3.Видео с ютубе

4.Отзыв

Модуль поиска по 2 полям (выпадающий список) и по дате (от:(выпадающий календарик) до:(выпадающий календарик))

Полное ТЗ на пишу!

Готов к небольшим изменениям!

Joomla
14 лет назад
mishany27
Михаил 
33 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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