Систама банов на Ubuntu

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Закрытнет заявок158 просмотров

Требуется для Ubuntu 11.04 написать на скриптах (или еще на чем то на ваш выбор) систему банов на сервере по айпи адресу. По принципу по определенным фразам в определенном лог файле давать бан по айпи, но нужно сделать так: 1й раз на 30 минут второй раз на 120, третий на 24 часа.

Через сутки снимаем бан видим по логу, что запросы продолжают идти тогда даем пожизненный бан.

пример запись в логе:

22/10/2011 23:37:40 - newcamdGateway: login failed. Unknown user: michkovitalik crc = c0b5f1b8. Request from: 178.126.229.114:25905

нас интересует Unknown user: michkovitalik и его айпи адрес 178.126.229.114

если в логе таких записей 50 строк и более даем на 30 минут, если 100 штук и более даем второй раз на 120 мин, если 150 и более даем на 24 часа. Если через сутки после снятия бана снова эта запись появляется сразу даем пожизненный.

Но нужно будет как то сделать текстовый файлик в котором будет вестись лог действий что бы в случае чего я мог убрать бан вручную и (или) объяснить причину бана клиенту.

От вас требуется настроить это дело на одном из серверов и дать подробный мануал пошаговый, что бы в будущем я мог сам это делать (сервера бывает менять приходится часто). Цену не знаю, предлагайте.

Ubuntu
14 лет назад
Recaro
Алим 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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