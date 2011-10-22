Фрилансер не доделал объем работ и внезапно (!) заболел. Требуется доработать сайт http://tzacom.ru. По итогам работы будет дальнейшее постоянное сотрудничество. Основные моменты: * подключить флешку на главную страницу * подключить ...
Систама банов на Ubuntu
Требуется для Ubuntu 11.04 написать на скриптах (или еще на чем то на ваш выбор) систему банов на сервере по айпи адресу. По принципу по определенным фразам в определенном лог файле давать бан по айпи, но нужно сделать так: 1й раз на 30 минут второй раз на 120, третий на 24 часа.
Через сутки снимаем бан видим по логу, что запросы продолжают идти тогда даем пожизненный бан.
пример запись в логе:
22/10/2011 23:37:40 - newcamdGateway: login failed. Unknown user: michkovitalik crc = c0b5f1b8. Request from: 178.126.229.114:25905
нас интересует Unknown user: michkovitalik и его айпи адрес 178.126.229.114
если в логе таких записей 50 строк и более даем на 30 минут, если 100 штук и более даем второй раз на 120 мин, если 150 и более даем на 24 часа. Если через сутки после снятия бана снова эта запись появляется сразу даем пожизненный.
Но нужно будет как то сделать текстовый файлик в котором будет вестись лог действий что бы в случае чего я мог убрать бан вручную и (или) объяснить причину бана клиенту.
От вас требуется настроить это дело на одном из серверов и дать подробный мануал пошаговый, что бы в будущем я мог сам это делать (сервера бывает менять приходится часто). Цену не знаю, предлагайте.
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