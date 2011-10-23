Wap site

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка139 просмотров

Trebuetsya peredelat, vnesti izmeneniya v sushestvuushiy wap-site.

Oplata po-etapno, soglasno grafiku v prilozhenii.

TZ est' v file.

Znanie PHP i CSS obyazatelno.

Ot soiskatelya zhelatelno v profile wap-site

Oplata tolko YandexDengi

CSSPHP
14 лет назад
Bonus
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров